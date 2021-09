Derby Anwil Włocławek - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz [zdjęcia kibiców, relacja z meczu]

Początek spotkania był nerwowy w wykonaniu miejscowych, którzy pudłowali na potęgę. Anwil uporządkował grę dopiero na 3,5 minuty przed końcem 1. kwarty. W dogonieniu i wypracowaniu przewagi „pomogli” miejscowym bydgoszczanie, którzy nagle zaczęli popełniać straty (cztery w 3 minuty).

Po krótkiej przerwie drużyny grały falami. Najpierw trafiał Anwil, potem Astoria, w końcówce znów Anwil. Ostatecznie gospodarze schodzili do szatni z 10-punktową zaliczką (34:24). Obie ekipy nie zachwycały skutecznością rzutów z gry, jednak wynik podopiecznych trenera Artura Gronka wołał o pomstę do nieba - do przerwy zaledwie 8 celnych na 33 próby. W tej statystyce „wyróżniał się” Paul Jorgensen - 0/7!

Po zmianie stron nic się nie zmieniło. „Asta” nadal nie trafiała, z kolei w ekipie miejscowych dobrą grę kontynuowali Jonah Mathews (łącznie 23 punkty) oraz Luke Petrasek (15). Włocławianie w pełni zasłużenie triumfowali 77:58.