"Dlaczego ratownik medyczny traktuje karetkę pogotowia jak prywatną taksówkę?" Anonimów zwykle nie rozpatrują, ale...

"Dlaczego ratownik medyczny (tu imię i nazwisko) traktuje karetkę pogotowia jak prywatną taksówkę? Ktoś mógł potrzebować w tym czasie pomocy, ktoś umierał, liczyła się każda minuta. W czasach pandemii to naganne i karygodne” - tej m.in. treści donos trafił w drugiej połowie stycznia do lokalnych mediów oraz Ministerstwa Zdrowia, które nakazało rzecz wyjaśnić.

- Część zarzutów została potwierdzona, część nie i w zakresie potwierdzonej zainteresowany został ukarany – informuje Lech Kubera, zastępca dyrektora wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. - Podkreślam, potwierdziła się tylko część zarzutów. Osoba pisząca donos wiedziała, że gdzieś dzwoni, ale nie wiedziała, w którym kościele. Oskarżenia skierowała trochę na oślep. Musieliśmy oddzielić ziarna od plew. Przy okazji tego postępowania niekoniecznie potwierdziło się to, co było akcentowane w donosie. Były elementy naruszenia dyscypliny pracy i w efekcie pracownik został ukarany karą dyscyplinarną. Mogę tylko powiedzieć, że w określonym czasie pracownik utracił prawo do jakichkolwiek nagród, itp.