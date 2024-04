Długi w Kujawsko-Pomorskiem mają głównie 40- i 50-latkowie. Rekordzistka jest winna 4,2 mln zł!

- Co miesiąc na mieszkanie, dojazdy, jedzenie, podręczniki i drobne rozrywki dajemy jej z mężem 2800 złotych. To dla nas spory wydatek, choć wiem od koleżanek, że one przelewają dzieciom studiującym poza domem nawet i 4000 złotych. Na miejscu mamy jeszcze na utrzymaniu 12-letniego syna, a jego zajęcia dodatkowe kosztują miesięcznie 800 złotych. W kwietniu dostaliśmy też podwyżkę czynszu ze spółdzielni mieszkaniowej - prawie 220 złotych więcej co miesiąc. W długi jeszcze nie wpadliśmy, ale coraz trudniej spiąć domowy budżet - opowiada nasza Czytelniczka.