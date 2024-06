Dni Pola Krajowej Grupy Spożywczej w Polanowicach. Święto plantatorów

Owocna współpraca związkowców z KGS

- Dni Pola to okazja do rozmowy o przyszłości naszej branży, która w długoterminowej perspektywie zapowiada się bardzo dobrze. Na dziś mamy ustaloną cenę na przyszły rok: 46,5 euro za tonę. Mówię o tym, bo w internecie pojawia się wiele informacji, że Krajowa Grupa Spożywcza (KGS) przystępuje do aneksowania umów po niższych cenach. Gdyby były takie plany, na pewno państwo wiedzielibyście o tym pierwsi, dlatego proszę, nie zwracajcie uwagi na takie komunikaty.

Od dwóch lat nie możemy narzekać

W Polanowicach był też Krzysztof Nykiel, prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. - Na kujawskiej, czarnej ziemi buraki wyglądają bardzo zacnie – zauważył i nawiązał do rozporządzenia unijnego, które od 6 czerwca br. ograniczyło import cukru ukraińskiego do Unii Europejskiej. - To duży sukces polskiego związku plantatorów buraków w Brukseli. To na nasz wniosek, z naszej inicjatywy udało się te machiny europejskie ruszyć i wprowadzić ograniczenie. Cieszmy się rokiem 2024, w którym cena na buraki jest ustalona na przyzwoitym poziomie.