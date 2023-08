Do d… z taką moralnością - komentuje Adam Willma

No dobrze, ale cóż właściwie znaczy przyzwoitość? Według słownika jest to „postawa zgodna z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi; porządność, uczciwość, solidność”. Niby wszystko jasne, ale tylko do momentu, gdy spróbujemy ustalić co to właściwie jest ta moralność. No więc sięgnijmy znowu do słownika. Moralność to „zespół ocen, norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych za właściwe”. A więc znowu zjeżdżamy na tyłku ze schodów – bo niby „uważanych za właściwie” - przez kogo?

Powiecie, że sprawa niby prosta, bo mamy przecież uniwersalny Dekalog. Tyle, że trzeba by było sięgnąć po nożyczki i kilka paragrafów z biblijnego kodeksu wyciachać, żeby nóż się nie otworzył w kieszeni współczesnym moralizatorom. I nie chodzi już nawet o świętowanie szabasu i nieużywanie imienia Boga nadaremnie. Również nakaz czci wobec rodziców czy zakaz pożądania cudzej żony niekoniecznie zyskałyby status uniwersalnego nakazu.