Do kiedy wnioski o dopłaty bezpośrednie 2021? Ostatnia szansa dla spóźnialskich. Stawki będą niższe

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do 18 czerwca 2021 r. do godziny 8.00 wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 1,257 mln rolników. Ci, którzy jeszcze nie przesłali formularza w aplikacji eWniosekPlus, mają czas do 12 lipca 2021 roku i jest ostateczny termin.

17 czerwca minął podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych PROW za 2021 rok.

W tym roku ARiMR nie wysyłała papierowych wniosków, nie ma także możliwości wypełniania krótkich oświadczeń o braku zmian we wniosku. Składanie wniosków o dopłaty jest możliwe po upływie podstawowego terminu, jak wspomnieliśmy - do 12 lipca. Wiąże się to jednak z pomniejszeniem płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2021 r. obejmuje: