Dobrostan zwierząt i systemy jakości mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowiny. Szkolenie w Minikowie

Plan poprawy dobrostanu trzeba złożyć do 31 lipca

Obowiązkowe szkolenie w ODR

Od 2024 r. rolnik, który ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej, zobowiązany jest do odbycia jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Ma na to czas do 14 marca następnego roku.

- Będziemy takie szkolenia organizować w różnych formach (stacjonarnie i online) - zapowiedziała Anna Mońko-Łanucha. - Szkolenia będą zapowiadane na stronie internetowej kpodr.pl w zakładce „Szkolenia dla rolników PS WPR 2023 – 2027”.

Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków będzie zaświadczenie, które rolnik musi złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR do 21 marca 2025 r.