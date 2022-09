Do zobaczenia w Konstelacjach... 1 i 2 października w regionie kończymy sezon turystyczny!

Serdecznie zapraszamy do spędzenia najbliższego weekendu 1 i 2 października na zwiedzaniu Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc - zachęca Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Jest jeszcze jeden ważny powód by spacerować, zwiedzać i odkrywać - złota polska jesień! Choć symbolicznie kończymy sezon turystyczny, wierzymy, że mieszkańcy województwa i turyści nadal znajdą preteksty do tego by wyruszyć na szlaki!

Zanim nadejdą długie zimowe wieczory łapmy promienie słońca i radujmy się wszystkimi kolorami jesieni. Zapraszamy jeszcze raz na Kujawy, w Bory Tucholskie, Dolinę Dolnej Wisły, na Pałuki i Pojezierze Brodnickie, do Bydgoszczy i Koronowa. Do zobaczenia w Konstelacjach!