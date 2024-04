Polska może zdjąć z wilka ścisłą ochronę, ale nie jest tym zainteresowana. Rolnicy przeciwnie

- Wilk został wymieniony w Konwencji z 1979 r. jako gatunek ściśle chroniony i wtedy Polska zgłosiła do tego gatunku zastrzeżenie, zgodnie z którym może on zostać objęty w Polsce ochroną gatunkową częściową. Pomimo tego, w celu zapewnienia właściwego stanu ochrony wilka Polska, na podstawie przepisów krajowych, stosuje ochronę ścisłą tego gatunku i wydaje indywidualne derogacje od zakazów, które są zgodne z zapisami Konwencji Berneńskiej. System zezwoleń, połączony z możliwością uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki oraz dopłat do środków prewencyjnych, pozwala na elastyczne zarządzanie populacją wilka w Polsce – uważa Mikołaj Dorożała.