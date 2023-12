Dodaj ten składnik do śniadania. Ta odżywcza bomba pozwoli spalić kalorie, obniżyć cholesterol i poprawić wygląd!

Jak wygląda babka płesznik?

Babka płesznik to roślina jednoroczna, zielna o niskim pokroju do 40 cm wysokości. Jej liście są lancetowate, o długości do 7 cm, lekko faliste lub skręcone. Ma bardzo małe kwiaty koloru białego lub kremowego, zebrane w kłosy. Nasiona babki są małe, owalne, w kolorze ciemnobrązowym lub czarnym, pokryte błoną śluzową. Są one powszechnie stosowane w dietach ze względu na ich wysoką zawartość błonnika.