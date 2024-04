Domowy napój z siemienia lnianego. Wypicie napoju z siemienia pomaga na wiele dolegliwości

Siemię lniane jest niezwykle bogate w wiele wartościowych substancji. Siemię lniane zawiera aminokwasy, błonnik pokarmowy, kwasy tłuszczowe omega- 3, lignany oraz witaminy: B1, B2, B3, B6, B12, A, C, D, E, K, kwas foliowy. To bogate źródło mikro- i makroelementów takich jak: fosfor, magnez, sód, potas, wapń, żelazo, selen, cynk, miedź, mangan. Te oleiste ziarna są zaliczane do tzw. superfoods, czyli do zdrowej żywności o cennych właściwościach prozdrowotnych.