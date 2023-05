Dodatkowe urlopy i więcej praw dla pracowników. Masz pytania? Zadzwoń do eksperta PIP

- Z powyższego wynika, że jeśli pracodawca poda nieprawdziwą przyczynę zwolnienia lub nie poda jej wcale, to pracownik będzie mógł przed sądem pracy żądać przywrócenia do pracy. To duża zmiana, bo wcześniej w takiej sytuacji pracownik mógł wnioskować jedynie o odszkodowanie - mówi ekspert Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.