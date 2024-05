Domowe odżywki i nawozy do pelargonii i surfinii. Ciocia Krysia robi je z fusów kawy, pokrzywy i banana [27.05.2024]

Jakie warunki dla kwiatów sezonowych?

Pamiętajmy, by po zakupie kwiatów sprawdzić czy mają odpowiednią ilość miejsca w donicy. Zwykle są one za małe i należy kwiaty przesadzić, by mogły się rozrosnąć. Do roślin należy odpowiednio dobrać ziemię, np. pelargonia lubi podłoże, którego pH jest prawie obojętne, a surfinia próchniczną i przepuszczalną ziemię o odczynie lekko kwaśnym.