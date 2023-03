Dożywocie za zabójstwo 75-letniej kobiety w Skrwilnie w pow. rypińskim. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok

Tego samego dnia został zatrzymany przez policję. Miał ponad 3 promile w wydychanym powietrzu i nie umiał wytłumaczyć, dlaczego zaczął uderzać swoją ofiarę. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Rypinie powiedział wówczas, że w trakcie przesłuchania Dariusz M. mówił, że "robił to tak, jakby wbijał gwoździe".

Do zabójstwa doszło w sierpniu 2021 r. w mieszkaniu w miejscowości Skrwilno w powiecie rypińskim. Wówczas 25-letni Dariusz M. wszedł do swojej 75-letniej sąsiadki pod pretekstem pożyczenia pompki rowerowej. Jak ustalili śledczy, mężczyzna zadał kobiecie ciosy młotkiem w tył głowy.

W lipcu ub.r. Sąd Okręgowy we Włocławku, w pierwszej instancji, również skazał 27-letniego Dariusza M. na dożywocie.

W środę w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zapadł prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa 75-letniej kobiety, do którego doszło w 2021 r. w miejscowości Skrwilno. 27-letni obecnie mężczyzna zabił kobietę młotkiem. Mężczyzna był obecny na sali rozpraw, ale w trakcie ustnego uzasadnienia został wyprowadzony z sali.

Przewodniczący składu orzekającego sędzia Krzysztof Ciemnoczołowski zwrócił uwagę, że Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia apelacji obrońcy oskarżonego, a wyrok Sądu Okręgowego jest słuszny, zgodny z prawem, sprawiedliwy.

Sąd wskazał też w odniesieniu do zmiennych wyjaśnień oskarżonego, jakoby miał zadać tylko 3-4 ciosy, że nie było w sprawie śladu wniosku dowodowego, czy chociażby hipotezy, że jeszcze inna osoba mogła zaatakować pokrzywdzoną kobietę. Zdaniem sąd oskarżony nie uprawdopodobnił zatem nawet, że to nie on zadał wszystkie 40 ciosów.