Dyrektor Krakowiak: - Jeśli nie zbudujemy nowej kotłowni gazowej, to mieszkańcy nie będą mieć ciepła [zdjęcia]

Kotłownia na gaz miałaby powstać za rok, półtora, i jak szczegółowo wyjaśnił dyrektor ZGK Dariusz Krakowiak, budowa nowej od podstaw jest konieczna ze względu na stan techniczny obecnej opalanej biomasą.

- My, jako spółka gminna, która zaopatruje osiedle i budynki użyteczności publicznej, stanęliśmy przed dylematem dwa lata temu, bo zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej i z czego będziemy produkować ciepło. To dlatego, że nasza kotłownia, która została wybudowana w 2000 roku, jest wyeksploatowana. Dziś kotłownia ciepło dostarcza, ale my nie możemy czekać, aż kotłownia przestanie funkcjonować. Następnego badania technicznego nie przejdzie – tłumaczył Krakowiak.