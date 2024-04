Działkowcy walczą o swoje ogródki, zasypują resort pismami. Wiele z nich płynie z Kujawsko-Pomorskiego

Opracowanie planu ogólnego wiąże się z wyznaczeniem tzw. stref planistycznych, zgodnie z którymi wiele rodzinnych ogrodów działkowych znajdzie się w strefach nie przewidujących ROD. Działkowcy obawiają się, że otworzy to drogę do likwidacji ogrodów i przejęcia ich na cel komercyjny

Projekt rozporządzenia o tzw. strefach planistycznych jest nie do przyjęcia dla wielu ogrodów działkowych w Polsce. Do Ministerstwa Rozwoju i Technologii skierowano już 855 pism w tej sprawie, także z naszego regionu.

Przypomnijmy, analizy Polskiego Związku Działkowców wskazują, że za niespełna dwa lata rodzinne ogrody działkowe mogą być zagrożone. Ma to związek z nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nią do 1 stycznia 2026 r. gminy muszą opracować tzw. plan ogólny. Zastąpi on dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Opracowanie planu wiąże się z wyznaczeniem tzw. stref planistycznych, zgodnie z którymi wiele rodzinnych ogrodów działkowych znajdzie się w strefach nie przewidujących ROD. Działkowcy obawiają się, że otworzy to drogę do likwidacji ogrodów i przejęcia ich na cel komercyjny.

Do sekretarza stanu z Włocławka

Dlatego od początku krytykują plany Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wyrażają to m. in. zasypując resort pismami. Wiele z nich płynie z województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatnie - 855 pismo – zostało wysłane 12 kwietnia br. z Kolegium Prezesów ROD we Włocławku. Kolegium skierowało je do Krzysztofa Kukuckiego, sekretarza stanu w resorcie rozwoju i technologii:

„Z głębokim niepokojem zwracamy się do Pana jako parlamentarzysty reprezentującego rejon Włocławka w Sejmie RP, w sprawie budzącego wiele kontrowersji projektu rozporządzenia, który zakłada możliwość lokalizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych wyłącznie w trzech (!) z trzynastu stref planistycznych. Taka decyzja nie tylko zagraża istnieniu wielu ogrodów działkowych, ale również burzy harmonijny rozwój przestrzenny i społeczny naszych miast i gmin”. Włocławskie kolegium prezesów, podobnie jak zarządy pozostałych ROD-ów, zwraca uwagę na to, że ogrody działkowe to nie tylko przestrzeń do rekreacji i odpoczynku dla tysięcy rodzin. „Ale są też ważnym elementem ekosystemu miejskiego, przyczyniającym się do poprawy jakości powietrza i bioróżnorodności. Uważamy, że ograniczenie lokalizacji ROD do trzech stref planistycznych jest nieuzasadnione i szkodliwe dla społeczności lokalnych.”

W Bydgoszczy więcej terenów zielonych

W najbliższym czasie wszystkie gminy przyjmą plany ogólne. Muszą to poprzedzić konsultacje społeczne - mieszkańcy mają na uwagi 21 dni od ogłoszenia przez gminę o przystąpieniu do przygotowywania projektu planu ogólnego. W każdej gminie terminy są inne, np. w Bydgoszczy minął 17 marca.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy informuje, że w pracach nad planem ogólnym pomoże sporządzone w 2022 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. - Wskazaliśmy w nim (między innymi) więcej terenów przeznaczonych pod zieleń oraz wprowadziliśmy wiele innych uwag zgłaszanych przez mieszkańców w czasie dwóch tur konsultacji – informuje MPU.

