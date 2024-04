"Dzieci boją się mówić o swoich emocjach". O depresji wśród dzieci i młodzieży rozmawiali specjaliści w Mokrem w gminie Grudziądz

Co powinno nas dorosłych zaniepokoić? Psychoterapeuta: - To, gdy ponad dwa tygodnie dziecko cierpi

Z kolei Sławek Uziębło, psychoterapeuta w swojej prelekcji podpowiadał jaka jest ścieżka reagowania gdy pojawiają się problemy związane z depresją, myślami samobójczymi wśród dzieci i młodzieży. Co powinno zatem nas - dorosłych zaniepokoić? - To, gdy dziecko przez ponad dwa tygodnie cierpi. Co to znaczy cierpi? To znaczy, że ma obniżony nastrój. Obserwujemy, że jest drażliwe, wycofane z życia społecznego, zainteresowań - tłumaczy Sławek Uziębło. - Takie zachowania powinny nas zaalarmować. To czas, aby porozmawiać ze specjalistą, wybrać się na konsultację.

Gdy dziecko wypowiada myśli samobójcze, należy udać się do szpitala. Tam pomoc jest możliwa natychmiastowo

Tajemnicą nie jest to, że z dostępem do specjalistów łatwo nie jest. - Jest różnie - przyznaje Marta Lemańska- Chylińska psycholog. I odnosi się do sytuacji w Grudziądzu. - W przypadku Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży na Roty Grudziądzkiej 6 dostęp do specjalisty i możliwość skorzystania z pierwszej konsultacji psychologicznej to kwestia czterech do pięciu tygodni, a bywa że termin ten jest krótszy - informuje psycholog Marta Lemańska - Chylińska. - Natomiast w przypadku gdy następuje zagrożenie zdrowia i życia dziecka, gdy wypowiada myśli samobójcze, podejmuje aktywną próbę samobójczą to nie ma co czekać tylko udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Tam pomoc jest możliwa od razu.