Dzieci na półkoloniach w Sępólnie Krajeńskim. Zorganizowało je Centrum Sportu i Rekreacji. Zdjęcia

Każdego dnia, od 26 czerwca, od poniedziałku do piątku, organizowane są zajęcia dla młodych sportowców. Jak zapewniają trenerzy, nie są to specjalistyczne kursy z poszczególnych dyscyplin, a bardziej gdy, zabawy i zajęcia ogólnorozwojowe. Każdy z uczestników ma zapewniony także ciepły posiłek. Półkolonie są organizowane w godzinach 9.00 – 15.00. Trzeci turnus zakończy się 14 lipca.

To oferta dla dzieci z roczników 2015-2009. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój sportowy dziecka. Obejmują naukę gry w piłkę nożną, wyjścia na Plażę Miejską oraz inne zajęcia sportowo - rekreacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Dostosowane są do wieku i umiejętności uczestników. Organizator zapewnia opiekę nad dziećmi od godz. 9.00 do 15.00 oraz dwa posiłki dziennie (drugie śniadanie i obiad) przygotowywane przez MLKS Krajna.

Sępoleńskie Centrum Sportu i Rekreacji jak co roku zaproponowało aktywną formę spędzania czasu podczas wakacji o zaprosiło do udziału w Półkoloniach Letnich na Sportowo.

Zobacz zdjęcia z półkolonii sportowych w Sępólnie Krajeńskim

W Centrum Sportu i Rekreacji zapraszają także na zawody pływackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które zaplanowano na 15 lipca, od godz. 15.00 na kąpielisku Plaża Miejska. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach: do lat 9, do lat 12, do lat 15 oraz open. W kat. open dla dorosłych do pokonania będzie dystans 100m. Zapisy przyjmowane będą na pół godziny przed zawodami. Dla najlepszych przewidziano medale, dyplomy, słodycze oraz upominki rzeczowe. Dodatkową atrakcją będzie konkurs biegu po dmuchańcach.