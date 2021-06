Dziki Ostrów - zielona wyspa pośród nadnoteckich łąk [zdjecia]

Ostrów to zresztą z definicji rodzaj wyspy, oblewanej czy to odnogami rzeki czy też znajdującej się na jeziorze. Określenie wywodzi się ze staropolszczyzny, a zapożyczone zostało jako zasadniczy człon nazwy nawet przez położone na wyspach miejscowości, jak Ostrów Wielkopolski, lub przez miejsca, na których od wieków wznoszą się katedry – wtedy nazywano je Ostrowami Tumskimi (w Poznaniu, Wrocławiu, Głogowie).

Po baldachimem zieleni

Gdzież by tam porównywać podbydgoski Dziki Ostrów do tych znamienitych, powszechnie znanych…. Ale zachęcić do jego odwiedzenia możemy. W przeciwieństwie do wymienionych ostrowów, na tym naszym żadnych budynków nie uświadczymy, a jedynie to co samej Matce Naturze można zawdzięczać – oazę zieleni. W upalne dni można się tu ukryć pod gęstym baldachimem drzew, odczuwając przynajmniej o kilka stopni Celsjusza niższą temperaturę niż na odkrytym terenie.