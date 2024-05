E-hulajnoga z siodełkiem to dobre rozwiązanie. Ale też niezgodne z przepisami

E -hulajnogi, także z siodełkiem, są chętnie kupowane na prezent dla dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej. I dobrze – można rzecz, jeśli przyjąć, że taki jednoślad jest bezpieczniejszy w użyciu od zwykłego, na którym trzeba stać. Zalety są oczywiste: to o jeden zasadniczy punkt kontaktu ze sprzętem więcej (nasze „siedzenie”) oraz niżej położony punkt ciężkości.

Pod szczególnym nadzorem

Na drodze publicznej nie powinno ich być

Niektóre pędzą jak samochody

- I takich użytkowników dróg, a widać że czasem osiągają 50 kilometrów na godzinę, eliminujemy z dróg, bo zdecydowanie naruszają zasady bezpieczeństwa – zapewnia Remigiusz Rakowski.

Warto przypomnieć, że tak w Polsce jak całej UE, zwykłe e-hulajnogi mogą poruszać się z prędkością nie większą niż 20 km na godz., zaś rowery ze wspomaganiem elektrycznym do 25 km na godz.

Przy czym – co do wspomnianych rowerów – jest to graniczna prędkość generowana przez silnik, a zatem rowerzysta może jechać szybciej, jeśli tylko siła nóg mu na to pozwala. Tyle że coraz więcej e-cyklistów podrasowuje silniki lub zdejmuje fabryczne blokady i ewidentnie łamie przepisy.