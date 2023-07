Elana Toruń po dwóch sparingach. To były ostatnie sprawdziany przed ligową inauguracją [zdjęcia]

Elana Toruń - GKS Wikielec 0:0

Elana: Pawłowski - A. Kowalski, Hartwich, testowany, Karbowiński, testowany, Woroniecki, K. Kowalski, Góra, testowany, Rożnowski.

Elana - Wisła II Płock 1:2 (1:0)

Bramka dla Elany: Krystian Rybacki.

Elana: Kuchnicki - A. Kowalski, Piskorski, Andrzejewski, Raniszewski, Lenkiewicz, testowany, testowany, Stawski, Jaskólski oraz Kościelecki, Rybacki, Malinowski, Młyński.

To były dwa ostatnie sprawdziany torunian przed ligową inauguracją. Najpierw na stadionie na Podgórzu Elana podejmowała beniaminka pierwszej grupy III ligi, a potem zmierzyła się z czołowym zespołem IV ligi grupy mazowieckiej.

- I to były wartościowe sprawdziany - twierdzi Rafał Więckowski, trener Elany. - Szczególnie jestem zadowolony z drugiej połowy pierwszego meczu i pierwszej połowy drugiego spotkania. Było odpowiednie tempo, duża dynamika, może zabrakło skuteczności, ale ona przyjedzie. Otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania personalne: kto jest gotowy do gry, komu potrzeba jeszcze więcej pracy, by dorównać poziomem najlepszym. W nadchodzącym tygodniu powinniśmy w końcu zacząć finalizować transfery do zespołu - dodaje szkoleniowiec.