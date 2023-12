Elana Toruń w rundzie jesiennej. To było wielkie zaskoczenie dla wszystkich. Oby tak dalej

Elana Toruń to największa niespodzianka w rundzie jesiennej III ligi. Beniaminek pokazał się z kapitalnej strony i jest wiceliderem.

Żółto - niebiescy przystępowali do debiutanckiego sezonu w III lidze z niepewnością. Przeskok do tej klasy rozgrywkowej z IV ligi jest znaczny, szczególnie dla zespołów z regionu kujawsko - pomorskiego, które z reguły bronią się przed spadkiem. Torunianie pokazali się z całkiem odmiennej strony i po rundzie jesiennej trzeba ich określić jako jedyną drużynę, która może przeszkodzić Świtowi Szczecin w drodze do II ligi. Podopieczni Rafała Więckowskiego zaczęli od okazałego zwycięstwa na inaugurację z Błękitnymi Stargard 3:0, potem był bezbramkowy remis z Zawiszą Bydgoszcz i pechowa porażka u siebie z Vinetą Wolin 1:2 po golu straconym w doliczonym czasie gry.

Jednak ta przegrana nie załamała toruńskich piłkarzy, którzy ograli na wyjeździe Polonię Środa Wielkopolska 3:1. Potem był bezbramkowy remis ze Świtem.

Następnie zaczęła się seria pięciu zwycięstw, która wywindowała torunian na podium tabeli, z którego już Elana nie zeszła.

Cieniem na jesiennych meczach kładzie się mecz w Świnoujściu gładko przegrany 0:3, a na dodatek okupiony kontuzjami Mateusza Góry i Macieja Andrzejewskiego.

Jednak jak po przegranym meczu z Vinetą, także po Flocie nastąpiła właściwa reakcja i w ostatnich siedmiu meczach były cztery zwycięstwa i trzy remisy. To skutkowało awansem na pozycję wicelidera i umocnienia się na niej. Strata do lidera ze Szczecina to tylko pięć punktów, a przewaga nad trzecim Zawiszą to aż siedem „oczek”.

Do wyników ligowych trzeba dodać także dwa zwycięstwa w Pucharze Polski na szczeblu okręgu toruńskiego z Legią Chełmża 5:0 i Spartą Brodnica 3:0, co zaowocowało awansem do 1/8 finału na szczeblu Kujawsko - Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Torunianie przez całą rundę prezentowali swój styl. Bez względu z kim grali i gdzie, to go nie zmieniali. Potrafili także reagować na to, co działo się na boisku i dostosowywać do aktualnej sytuacji. Warto podkreślić, że procentuje długa praca trenera Więckowskiego, który już w klasie okręgowej tak budował zespół i jego styl, że potem następowały tylko drobne korekty głównie personalne. Sama filozofia grania nie ulegała zmianie. Akcenty strzeleckie były rozłożone na kilku piłkarzy. To także stanowiło o sile żółto - niebieskich i było trudne do odczytania przez rywali.

Elana w rundzie jesiennej wywalczyła 38 punktów (11 zwycięstw - 5 remisów - 2 porażki), bilans goli: 31 -21. Strzelcy 10 - Maciej Rożnowski

4 - Kacper Kowalski

3 - Jay Jaskólski, Kacper Knera

2 - Mateusz Góra, Marcin Kościelecki, Damian Lenkiewicz

1 - Paweł Karbowiński, Arkadiusz Korpalski, Kamil Piskorski, Jakub Stawski Teraz zespół jest już na zasłużonych urlopach. Przygotowania do rundy wiosennej zaczynają się 8 stycznia 2024 roku.

