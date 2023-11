Kolejne zwycięstwo Elany Toruń, kapitalna runda beniaminka! Tak kibicowaliście piłkarzom

Elana Toruń - Stolem Gniewino 3:0 (2:0)

Z trzech goli warto podkreślić ten ostatni. Marcin Kościelski pojawił się na boisku w 80. minucie, a dwie minuty później cieszył się z bramki. To drugie trafienie w tym sezonie zaledwie 17-letniego napastnika.

Kolejny świetny mecz Elany, Stolem nie miał absolutnie nie do powiedzenia w Toruniu. To był dwunasty z 17 meczów w tym sezonie, w którym Elana nie straciła gola, a na własnym stadionie bramkarze zaledwie dwa razy wyciągali piłkę z siatki.

Tym wynikiem Elana zakończyła pierwszą rundę rozgrywek. Ocena beniaminka to piątka z plusem. Młody trener Rafał Więckowski stworzył zespół zydsycplinowany taktycznie i mądrze grający, a jednocześnie trener chętnie daje szanse młodym piłkarzom. Kluczem do sukcesu torunian jest defensywa, 9 straconych goli w 17 meczach to wynik znakomity i gorszy jedynie od lidera.