Elana Toruń znowu bez zwycięstwa u siebie. Wicelider okazał się za mocny

ELANA - KOTWICA 0:1 (0:1)

Bramka: Dominik Chromiński (7)

ELANA: Szczerbal - Mucha, Rygielski, Włodyka, Witucki, Jóźwicki, Karbowiński, Michał Szczyrba, Kowalski, Munoz, Lenkiewicz.

Nie wiedzie się Elanie na swoim stadionie w tym sezonie. Do tego spotkania wygrali tylko jeden mecz i po dwa zremisowali i przegrali. Liczyli na przełamanie, ale kolejny rywal był z najwyższej półki. Kotwica to wicelider rozgrywek, który jest głównym faworytem do awansu.

