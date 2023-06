Emerytura pomostowa - kto może przejść? Więcej osób dostanie teraz dodatkowe pieniądze?

Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe. Przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Aby z niej skorzystać, trzeba spełnić określone warunki. W ostatnich dniach pojawił się nowy projekt, zapowiadający dużą zmianę w zasadach emerytury pomostowej. Po zmianach z emerytury pomostowej mogłoby skorzystać znacznie więcej osób. Co ma się zmienić? Kto może przejść na emeryturę pomostową? Kiedy najlepiej przejść na emeryturę pomostową 2023? Sprawdź >>

Andrzej Banas / Polska Press