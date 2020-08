Energa ma nowego trenera. Tomasz Herkt przenosi się z Bydgoszczy do Torunia

A jednak. O Herkcie w Toruniu mówiło się od kilku lat. Blisko było dwa sezony temu, ale wtedy doświadczony szkoleniowiec ostatecznie przedłużył kontrakt w Bydgoszczy, a do Torunia trafił Stefan Svitek. Tym razem sytuacja była łatwiejsza, bo Herkt rozstał się z bydgoskim klubem. Nad Brdą teraz oszczędności i rolę pierwszego trenera przejął Piotr Kulpeksza.

Były plotki, że Herkt może trafić do Poznania lub Politechniki Gdańsk, ale ostatecznie wybrał ofertę "Katarzynek" i w meczach derbowych stanie po drugiej stronie boiska.

Herkt jest jednym z bardziej cenionych szkoleniowców w lidze kobiet. W latach 1996–2003 był trenerem kobiecej reprezentacji Polski seniorek, prowadząc zespół m.in. do mistrzostwa Europy w 1999 roku. Pracował z wieloma klubami żeńskimi i męski, ostatnie osiem lat był związany z bydgoskim zespołem. Z Artego w tym czasie zdobył aż sześć medali.

Basket Liga Kobiet rusza na początku października. Ostatnio doszło do kilku ciekawych ruchów transferowych, związanych z naszym regionie. Do Polski wraca Dragana Stanković, była gwiazda Artego zagra w CCC Polkowice, z kolei do Wrocławia przeniosła się Nida Dedić, była skrzydłowa "Katarzynek".