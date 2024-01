Energa Polski Cukier Toruń - MB Zagłębie Sosnowiec. Świetny początek roku Katarzynek [zdjęcia]

Energa Polski Cukier Toruń - MB Zagłębie Sosnowiec 80:69

Kwarty: 19:19, 26:14, 17:21, 18:15

Energa: Strong 21 (1), 9 zb., Kapinga Maweja 20, 14 zb., Stankiewicz 17 (1), 8 zb., Washington 16, Sobiech 0 - Ossowska 4, Krupa 2, Trzymkowska 0, Urban 0.

Zagłębie: January 19 (2), Wadoux 13 (3), Urbaniak-Dornstauder 11, Marciniak 4, 8 zb., Wnorowska 1 - Zempare 10, 8 zb., Wojtala 6, Jarząb 5 (1), Jasiulewicz 0.

Od początku było to bardzo wyrównane spotkanie. Ciężar zdobywania punktów na siebie wzięły trzy liderki toruńskiej Keishana Washington, Asia Strong i La Mama Kapinga Maweja. W 15. minucie po trójce Angeliki Stankiewicz Katarzynki prowadziły 31:25. Od tego momentu trwała świetna gra miejscowych koszykarek, które po wolnym Strong prowadziły różnicą 10 punktów (41:31) w 18. minucie. To by ł przełomowy moment dla losów spotkanie. Po przerwie torunianki kontrolowały przebieg wydarzeń na boisku. Najniżej wygrywały w 23. minucie 47:41 kiedy za trzy trafiła Zoe Wadoux. Gdy rywalki próbowały się zbliżać, to gospodynie odpowiadały skutecznymi akcjami.