Falstart Anwilu Włocławek. Porażka w Szczecinie na otwarcie play off

King Szczecin - Anwil Włocławek 91:86 (31:22, 16:27, 26:20, 18:17)

King: Meier 17 (2), Mazurczak 16 (1), 6 as., Brown 15 (4), Cutbertson 10 (2) oraz Hamilton 12, 7 as., Matczak 8 (1), Kostrzewski 3, Żmudzki 2, Borowski 2. Anwil: Petrasek 17 (3), Greene 10 (2), Łączyński 7 (1), Williams 5, Nowakowski 5 (1) oraz Sanders 17 (2), Moore 11 (1), Sobin 11, Bojanowski 3, Słupiński 0.

Terminarz meczów King Szczecin - Anwil Włocławek w I rundzie play off EBL

Nie udało się przecisną z piłką pod kosz, to Bojanowski, Moore, Greene trafiali za 3., a przewaga z 17 pkt stopniała do 7 jeszcze w tej kwarcie.

Po przerwie włączali się do ćwierćfinału kolejni gracze Anwilu Włocławek, z dystansu trafiali Greene, Nowakowski, Łączyński i Sanders. Włocławianie w połowie 3. kwarty zbudowali już 8 -punktową przewagę (54:62). Wydawało się, że Anwil Włocławek przejmuje rządy na parkiecie, ale już w 27. minucie King odrobił wszystkie straty i ostatnią kwartę rozpoczynał z przewagą 4 punktów.

King zagrał w drugiej połowie naprawdę dobrze w defensywie (Petrasek już trafił tylko raz do kosza) i w 33. minucie odskoczył na dystans 9 pkt. Anwil znowu odpowiedział spokojnymi akcjami w ofensywie i serią 6:0. To jednak do gospodarzy należało ostatnie słowo. Na 80 sekund przed końcem ważny faul wymusił Mazurczak, trafił 2 wolne i było 87:82. Potem jeszcze Anwil Włocławek popełnił fatalny błąd w obronie, po którym Cuthbertson, który został sam pod koszem.