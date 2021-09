Fantastyczny mecz Anwilu Włocławek. Mistrz Polski na łopatkach!

Stal Ostrów - Anwil Włocławek 66:79 (20:19, 14:18, 14:20 18:22)

STAL: Palmer 13 (1), Mantzaris 11 (3), Andersson 10 (2), Young 8 (2), Drechsler 7 (1) oraz Florence 10 (2), Kulig 7 (2), Wadowski 0, Mokros 0.

ANWIL: Dykes 19 (1), Bigby-Williams 18, 6 zb., Petrasek 11 (1), 8 zb., Bell 10 (2), Łączyński 3 (1) oraz Mathews 14 (2), Szewczyk 4, Olesiński 0, Kowalczyk 0 Komenda 0, Woroniecki 0, Bojanowski 0.

W Ostrowie zmierzyły się dwie drużyny niepokonane do tej pory w PLK. Stal to największy w tym sezonie faworyt do złota, Anwil w dwóch pierwszych meczach zasygnalizował, że także myśli o wysokich celach.

Mecz od skutecznych akcji rozpoczął Bigby-Williams, ale ostrowianie odpowiedzieli serią 10 punktów swoich największych gwiazd Palmera i Younga. Anwil nie dał sobie jednak narzucić warunków gry rywali. Efektownymi akcjami popisał się Jonah Mathews, punktował Kyndall Dykes. Prowadzenie przechodziło z rąk, a komplet kibiców tworzył odpowiednią otoczkę widowiska.