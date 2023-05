Feliks Malinowski w Żninie promował swoją najnowszą książkę "Legendy Pałuckie II" [zdjęcia, wideo]

Feliks Malinowski urodził się na Kaszubach, ale do Żnina, w więc na Pałuki przywiodła go miłość. Tu zamieszkał razem z żoną.

Legendy zostały napisane już jakiś czasem temu, ale dopiero teraz udało się je wydać i to w iście ekspresowym tempie, bowiem pomysł z wydaniem książki padł na początku stycznia tego roku. Do maja książka w liczbie 1000 sztuk była gotowa.

- Wnuki wmawiały mi: "dziadku to jest bardzo ciekawe, napisz jeszcze jedną legendę". I tak jedną po drugiej pisałem dla wnuków, a przy okazji zwiększała się liczba legend. Z czterech lub pięciu do czterdziestu jeden - powiedział Feliks Malinowski.

Robert Luchowski, burmistrz Żnina przyznał, że , że żniński ratusz pracuje nad "źródełkiem" z wodą pitną, które ma być zlokalizowane przy ul. Wodnej, w pobliżu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych, w miejscu gdzie obecnie stoi studnia.

-- Pracujemy właśnie nad źródełkiem, wodotryskiem. Jak zakończymy te projekt, to nie dość, że będzie można napić się zdrowej, dobrej, żnińskiej wody, to jeszcze przy okazji będzie można zapoznać się z legendą pana Feliksa Malinowskiego "O czym pluska woda na ul. Wodnej". To będzie dowód wdzięczności naszej społeczności lokalnej, za to że przyszło nam żyć w czasach z taki wybitnym i ciekawym człowiekiem - powiedział burmistrz Robert Luchowski.