Festiwal Wisły zawita wreszcie także do Bydgoszczy. Znamy termin imprezy!

Będą stoiska i koncerty

Bardzo dużo będzie się działo na nabrzeżu wielkiej rzeki, a także na niej samej. Do Fordonu przypłynie około 40 najprzeróżniejszych łodzi, które będą przewozić chętnych za darmo. Z możliwości rejsu po wielkiej rzece można korzystać już teraz. Przy fordońskim nabrzeżu cumuje „Łódź Wiślana”. Rejsy odbywają się w weekendy. W ostatni weekend odbyły się cztery rejsy z kompletem uczestników do Strzelec Dolnych i z powrotem.

Tak jak działo się przed wiekami...

Festiwal Wisły zyskuje coraz większą popularność wśród mieszkańców regionu i przyjezdnych, i jest już markowym produktem turystycznym, który nawiązuje do złotego wieku handlu wiślanego, do dziedzictwa kulturowego i prezentuje walory przyrodnicze rzeki.

- Naszym marzeniem jest włączenie do festiwalu wszystkich nadwiślańskich miast. Nie tylko tych w naszym regionie, jak Świecie, Chełmno czy Grudziądz, ale od Krakowa do samego Gdańska. Na razie jednak to daleka przyszłość – uzmysławia nam Jacek Kiełpiński.

Rozpocznie się we Włocławku

Spotkanie flisaków (a będą to załogi tradycyjnych drewnianych łodzi wiślanych od Krakowa po Gdańsk) i oglądających ich popisy widzów rozpocznie się 12 i 13 sierpnia we Włocławku. 14 i 15 sierpnia festiwal zagości w Toruniu, zaś 18 i 19 w Bydgoszczy. W piątek 18 sierpnia flotylla wiślana dopłynie Brdą pod prąd do centrum Bydgoszczy (za pomnik Flisaka), po czym zawróci na Wisłę i dotrze do Starego Fordonu.

* Festiwal Wisły odbędzie się po patronatem trzech regionalnych tytułów Polska Press: „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego” i Dziennika Toruńskiego „Nowości”.