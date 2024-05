Feta na kujawskich Bałkanach. Ciech Noteć Inowrocław w I lidze! Zobaczcie zdjęcia z decydującego meczu

Ciech Noteć Inowrocław - Basket Warszawa 99:76

Pierwsze minuty należy do gości, którzy prowadzili nawet 5 punktami. Ciech Noteć pierwszy raz na czele była w 5. minucie po trafieniu Mikołaja Groda. W 1. kwarcie obie drużyny niemal się nie myliły w ataku, wśród gospodarzy imponowali zwłaszcza Piotr Robak i Jakub Dłoniak (27 pkt do przerwy tego duetu). Gospodarze prowadzili w końcówce pierwszej połowy 6 punktami, ale po 20 minutach nic nie było wiadomo.

Po przerwie inowrocławianie uderzyli już mocnej. Pierwsze minuty to run 12:3, dużo lepsza defensywa i prowadzenie gospodarzy 13 punktami. W ostatniej kwarcie Ciech Noteć już niepodzielnie panowała na parkiecie, a przewaga sięgała 15-16 punktów.

Koszykarze z Inowrocławia furtkę do I ligi uchylili sobie tydzień wcześniej, wygrywając z Basketem w Warszawie 90:87. Na awans zapracowali bardzo rzetelnie, bo w najważniejszych rundach play off musieli wygrywać mecze na parkietach rywali.

Sam awans nie jest jedynym sukcesem klubu. Udało się wokół niego zbudować niesamowicie oddaną rzeszę kibiców, wszystkie najważniejsze mecze oglądał komplet 1900 kibiców, bilety wyprzedawały się w kilkanaście minut, a chętnych było znacznie więcej. To nie przypadek, że ten sezon rozgrywany był w rytmie klubowego hasztagu #kujawskiebalkany, co nawiązywało do żywiołowych kibiców z tego regionu Europy.