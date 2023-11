Forum Rolnicze "Pomorskiej" o produkcji ekologicznej. Czy unijny cel zostanie osiągnięty?

Żywność jak najbardziej naturalna

- Można śmiało podkreślić, że rolnictwo ekologiczne jest trendem światowym. Wyraźnie zaznaczyła to Komisja Europejska, zarówno w strategii na rzecz bioróżnorodności, jak i w strategii „Od pola do stołu” – zwraca uwagę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Wśród najważniejszych celów strategii unijnych można wymienić redukcję zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów oraz osiągnięcie do 2030 roku większego udziału powierzchni upraw rolnictwa ekologicznego, który średnio dla całej Unii Europejskiej powinien wynosić 25 procent.

Konsumenci są gotowi zapłacić więcej

Dlatego Ministerstwo przewiduje, że w ciągu dziesięciolecia znacznie przybędzie w Polsce producentów ekologicznych. - A cel, jakim jest podwojenie powierzchni użytków rolnych objętych systemem produkcji ekologicznej do 2030 r., jest realny do osiągnięcia – ocenia.

A co z zagrożeniami wynikającymi ze zróżnicowania Polski na rejony bogatsze i biedniejsze? I czy kanały dystrybucji produktów ekologicznych wreszcie się rozwiną? Czy producenci będą skłonni do zrzeszania się w grupy i spółdzielnie? W Żninie zapytamy o to m. in dr Urszulę Sołtysiak, rzecznika Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, która będzie jednym z ekspertów w panelu poświęconym rolnictwu ekologicznemu. W Forum Rolniczym mogą uczestniczyć tylko osoby zaproszone. Podczas gali zwieńczającej to wydarzenie nagrodzimy też laureatów konkursu „Rolnictwo mam w genach”.

Źródła: MRIRW, Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021– 2030