Forum Trzody Chlewnej w Minikowie. Czy produkcja wieprzowiny się opłaca?

Świnie rasy puławskiej w siedmiu gospodarstwach

- Zanim powstało konsorcjum, to rolnicy hodowali świnie białe i puławskie. Jak doszło do konsorcjum, to już mieli wyłącznie rasę puławską, zaliczaną do prymitywnych, bo szybciej pojawia się tłuszcz i nie chodzi o przysłowiową słoninę, ale o tłuszcz śródmięśniowy, który daje mięsu smak - wyjaśniał dr hab. Piotr Dorszewski z KPODR w Minikowie.