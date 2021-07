Gdyby tak święty Krzysztof mógł przemówić do rozsądku niektórym kierowcom

Ale starajmy się – my, prasa, policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach… Chodzi przecież o uświadamianie tym, którzy siadają za kierownicą, jak ważne jest zachowanie ostrożności na drodze i stosowanie do przepisów. A z tym jak wiadomo dobrze nie jest, co ostatecznie wyraża się krwią rozlaną na asfalcie, cierpieniem rannych i ich bliskich.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy to inicjatywa Krajowego Duszpasterstwa Kierowców oraz Krzysztofa Hołowczyca, słynnego kierowcy rajdowego i założyciela fundacji „Kierowca Bezpieczny”. Obchodzony jest o 2006 roku.

Takie akcje są konieczne, skoro nie ma dnia, aby policja nie informowała o kolejnych tragediach na drogach, także w Kujawsko-Pomorskiem. W tym roku mamy już 65 wypadków ze skutkiem śmiertelnym (od początku wakacji 7), a w całym ubiegłym było ich 133. Statystyki potwierdzaj poprawę bezpieczeństwa (w 2019 r. zginęło 211 osób), ale to wciąż za mało, aby się cieszyć. Wyobraźmy sobie położone obok siebie na poboczu drogi 65 ciał…