GKM Grudziądz dziękuje Przemysławowi Pawlickiemu. Czas na transferowy ruch w drugą stronę?

GKM oficjalnie pożegnał więc zawodnika. - Sezon 2022 był ostatnim w barwach GKM Grudziądz S.A. dla Przemysława Pawlickiego. Po pięciu latach startów, wielu wzlotach i upadkach, wielu sukcesach, jak i porażkach, przyszedł czas rozstania z zawodnikiem, który przez ostatnie lata pełnił funkcję kapitana drużyny. Będziemy pamiętać znakomite wyścigi na H4 i wygrane bardzo ważne biegi, które niejednokrotnie decydowały o losach naszego klubu - przekazał GKM w mediach społecznościowych. - Dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w nowym klubie!

Kibice z Grudziądza czekają teraz na ruch swojego klubu. Według nieoficjalnych wciąż informacji - ma to być ruch z drugą stronę. Właśnie z Falubazu do Grudziądza ma przenieść się Mas Fricke. Australijczyk - trzecie zawodnik pod względem skuteczności w I lidze (średnio 2,3 pkt na wyścig i 11 na mecz) i 13. żużlowiec w klasyfikacji tegorocznego cyklu Grand Prix, ma pomóc grudziądzkiej drużynie w walce o play off.

W składzie GKM zostać mają Nicki Pedersen, Frederik Jacobsen, Krzysztof Kasprzak.