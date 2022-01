Gmina Tuchola. W Legbądzie od 1 lutego 2022 r. zmiana w przychodni

Burmistrz prowadził intensywne rozmowy z Miejskim Centrum Lekarskim z Tucholi, które prowadzi POZ. Udało mu się namówić spółkę, by swoją ofertę rozpatrzyli również na Legbąd.

- Otrzymałem pozytywną odpowiedź - cieszy się burmistrz. - Mieliśmy spotkanie, gdzie omawialiśmy różne argumenty na "za" i "przeciw". A w środę szersze, na które zaprosiłem radnych z Legbąda: Barbarę Drewczyńską, dyrektorkę szkoły i Dariusza Kwaśniewskiego, a także sołtysów z trzech miejscowości, które podlegają pod ośrodek zdrowia w Legbądzie.

Teraz, by udało się zrealizować plan, trzeba zebrać podpisy od mieszkańców pod deklaracjami przystąpienia do MCL-u. To konieczna formalność. W Legbądzie gwarancję zatrudniona ma otrzymać pielęgniarka, która pracowała z panią doktor Ossowską, a w filii przyjmować będą lekarze z MCL-u. Teraz najważniejsze to przeprowadzenie akcji zebrania deklaracji. Słyszymy, że powinno się to stać do 28 stycznia.