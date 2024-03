Gospodynie szykują się do „Bitwy regionów”. Będzie IX edycja

Od początku Bitwy gospodynie zgłaszają do konkursu niezwykłe potrawy, przede wszystkim regionalne, bo lokalność produktów, rodzime smaki i kulinarne zwyczaje są szczególnie doceniane w tym ogólnopolskim konkursie.

Do udziału w ubiegłorocznej, VIII edycji „Bitwy regionów” zgłosiła się najwyższa w historii konkursu liczba kół gospodyń wiejskich – 3528. Z kujawsko-pomorskiego zaprezentowały się 332 koła.

Za danie 2023 roku jury pod przewodnictwem Karola Okrasy wybrało „ślebodną jorkę z saflarzańskiej dziedziny piecono na zawaterniku”, serwowane przez KGW Szaflary z województwa małopolskiego. Jorka to owca niedojna, a zawaternik to kloc drewna najczęściej świerkowy. Z województwa kujawsko-pomorskiego do finału zakwalifikowało się KGW Ziemi Starotoruńskiej w Przysieku z gęsiną w sosie śliwkowo-cebulowo-miodowym, kluseczkami i buraczkami.