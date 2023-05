Grudziądz. Młoda Lewica chce zakazać staży bez płacy. "Praktykanci to nie są niewolnicy do brudnej roboty"

Jak mówią działacze Młodej Lewicy, obecnie firmy nie mają obowiązku, więc zwykle nie płacą stażystom czy praktykantom. Albo płacą marne grosze.

- Młode osoby są, niestety obecnie traktowanie jak niewolnicy, darmowa siła robocza, która ma pracować, ale nie zarabiać, za to ma być wdzięczna, że może cokolwiek robić i później wpisać to sobie do CV. My nie zgadzamy się na takie traktowanie młodych pracowników - mówi Mateusz Orzechowski, działacz Młodej Lewicy.