Grudziądzanin zginął w Norwegii. Trwa zbiórka na sprowadzenie jego prochów do Grudziądza

- Mama Mateusza - Ania, tata - Darek to ludzie o złotych sercach, pomocni, nie narzekają, podzielą się wszystkim. To rodzina, która nigdy nie prosi o pomoc. To my - ich przyjaciele - robimy wszystko żeby im pomóc w tym trudnym czasie. Nie ma nic gorszego niż stracić syna i jeszcze martwić się o finanse żeby Go pochować - mówi Agnieszka, która zna tę rodzinę od kilkunastu lat. I dodaje: - Ta rodzina zasługuje na pomoc, dlatego ją organizujemy.

Na facebookowym polonijnym profilu "Dzieje się w Norwegii" o rodzinie z Grudziądza napisano:

"Ania i Darek to wspaniali ludzie.

Ania, zawsze ugotuje, upiecze, da, poczęstuje. Darek nie odmówi nikomu pomocy. Tworzą kochającą się rodzinę. Mieszkają w Ganddal. Razem z synem i synową i wnuczkiem.

Tą rodzinę dotknął koronawirus, jak wielu z nas utracili oni pracę, ale nie utracili dobrego ducha i woli. Oni zawsze na każdej akcji pomocy czy to WOŚP, czy zbiórki czy sprzątanie, czy cokolwiek - byli. Nie ważne czy mieli sami dla siebie czy nie mieli, zawsze dzielili się tym co mieli. Sami zamiast socjalu wybierali pracę. Ania i Darek w sobotę z prowiantem pojechali pomóc w poszukiwaniach na Månafossen. Pewnie nie pierwszy raz, we wtorek byli jednymi z pierwszych na posterunku, Ania świetnie gotuje, a Darek to dusza człowiek. Ale też co mieli innego robić. Pracy nie ma chwilowo...

Zadzwonił telefon....Mateusz... zbiegli z góry, odjechali...

Kiedy dojechali do szpitala ich syn już nie żył.

(...) Znaliśmy Mateusza osobiście. To zawsze uśmiechnięty człowiek, który tak bardzo kochał Karolinę i tak strasznie cieszył się z syna!"