Grupy rekonstrukcyjne rozbiją obóz przy sanktuarium w Byszewie

Organizatorem niezwykłego wydarzenia są pasjonaci ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Batalionu Obrony Narodowej Koronowo.

Skąd pomysł? - Chcemy uczcić w ten sposób 600 żołnierzy tego batalionu, którzy walczyli w pierwszych dniach września 1939 r. w obronie granic, na linii Jezior Byszewskich. Ich bohaterska postawa spowolniła natarcie wojsk niemieckich. W nierównej walce z przeciwnikiem, gdy zabrakło amunicji, walczyli bagnetami – opowiada Włodzimierz Hańc, prezes stowarzyszenia.

Wyjaśnia, że batalion ten nigdy nie został rozbity. - Żołnierze przeszli cały szlak bojowy, brali udział w bitwie nad Bzurą, a ci, którzy nie zostali wzięci do niewoli bronili Warszawy we wrześniu 1939 r. Jeden z żołnierzy Batalionu ON Koronowo – lekarz Bernard Chełkowski – organizował szpital w czasie Powstania Warszawskiego. Wielką postacią jest też błogosławiony Czesław Jóźwiak, również żołnierz Batalionu Obrony Narodowej Koronowo.