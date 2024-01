Grzegorz Łysio - co o nim wiemy?

Jako trener uczestniczył w przygotowywaniu polskiej administracji skarbowej do akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz aktywnie uczestniczył w szkoleniu kadr skarbowych. W latach 2004-2009 pełnił w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy funkcję kierownika komórki organizacyjnej zajmującej się podatkiem VAT, a w latach 2009-2016 był jej wicedyrektorem. W strukturach Krajowej Administracji Skarbowej był zatrudniony na stanowisku naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (2016-2017).

Marcin Łoboda - szef KAS i wiceminister finansów

Pochodzący z naszego regionu szef KAS jest ekonomistą i prawnikiem, wieloletnim pracownikiem organów podatkowych. To absolwent finansów publicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Marcin Łoboda ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Unii Europejskiej oraz szkolenia związane z zarządzaniem programami i projektami, a także zarządzania usługami w informatyce. Od samego początku kariery zawodowej związany z resortem finansów. Jako pracownik Izby Skarbowej w Bydgoszczy był oddelegowany do pracy w Ministerstwie Finansów gdzie zajmował się orzecznictwem podatkowym i nadzorem nad urzędami skarbowymi. W latach 2008-2015 był dyrektorem Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Następnie pracował w urzędach skarbowych, Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym, Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i Centrum Kompetencyjnym ds. raportowania schematów podatkowych MDR przy Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, urzędnik służby cywilnej, doradca podatkowy, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V kadencji. To autor wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego. Żonaty, ma trójkę dzieci.