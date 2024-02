Gwardia Wrocław - BKS Visła Proline Bydgoszcz. Trwa kapitalna passa. Oby jak najdłużej

Druga odsłona to totalna dominacja podopiecznych Masnego, którzy byli lepsi od wrocławian pod każdym względem.

Trzecia partia przypominała pierwszą. Bydgoscy zawodnicy często przegrywali. Udawało się im doprowadzić do remisu, ale po chwili znowu musieli gonić wynik. Dopiero przy remisie 15:15 pomylił się w ataku Piotr Śliwka i BKS po raz pierwszy objął prowadzenie. Po ataku Łukasza Szarka było 20:18 i to minimalną przewagę udało się utrzymać do końca. I tak trzecie zwycięstwo z rzędu stało się faktem.

Już w czwartek kolejny mecz. Bydgoszczanie o godz. 20.30 podejmą Mickiewicza Kluczbork.