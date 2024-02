Uroczyste otwarcie fotograficznego "Studia bez lustra" przy Lotniczej 21 w Grudziądzu. Mamy zdjęcia

Mariusz Nasieniewsk i jest znanym grudziądzkim fotografem. To on w mieście zapoczątkował cykl spacerów fotograficznych po Grudziądzu i okolicy, w których mogą brać udział profesjonaliści oraz amatorzy zarówno z aparatami z najwyższych półek jak i najprostszymi telefonami. Odbyło się ponad sto spacerów. Mariusz Nasieniewski włącza się też w projekty charytatywne.

Grażyna Goralska jest fotografką i animatorką kultury, terapeutką zajęciową w Grudziądzu. Jest też m.in. laureatką stypendium artystycznego fundowanego przez prezydenta Grudziądza. W 2023 roku otrzymała 2,5 tys. zł na dofinansowanie projektu fotograficzno-graficznego dotyczącego grudziądzkich bliźniąt zakończonego wystawą w Galerii Akcent.

"Studio bez lustra" mieści się w budynku "Lotnicza Point", czyli po dawnej Warmie. Należ on od kilku lat do przedsiębiorcy Grzegorza Jarzyńskiego, który jest też pasjonatem sztuki. Jest m.in. właścicielem Galerii Stodoła w Szumiłowie pod Radzyniem Chełmińskim. Po tym jak stał się posiadaczem "Lotnicza Point" w Grudziądzu, w rozmowie z "Pomorską" mówił, że w halach mają powstać pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, powierzchnie coworkingowe oraz magazynowe. Głównie pod wynajem. Ale to nie wszystko. "Mam w planach również uruchomienie galerii. Chcę moim zaprzyjaźnionym artystom, ale także każdemu innemu udostępnić to miejsce do twórczej pracy. Chcę by tu były pracownie, ale także przestrzeń wystawiennicza" - przekonywał Grzegorz Jarzyński.