Handlowcy zyskają nową halę na giełdzie w Grudziądzu. Lada moment wejdą tu budowlańcy. Umowa podpisana! [zdjęcia]

- Cieszę się, że rusza kolejna, bardzo ważna i oczekiwana od wielu lat inwestycja - podkreśla Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. Z kolei Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi zaznacza: - Grudziądz ostatnio zyskuje jeśli chodzi o wsparcie rządowe. Cieszę się ze współpracy rządu i samorządu, bo właśnie o to chodzi abyśmy wspólnie dla dobra mieszkańców mogli realizować inwestycje. Budowa hali i infrastruktury drogowej wokół została dofinasowana z Polskiego Ładu kwotą ponad 22 mln zł. W tle uroczystości doszło do "zgrzytu", który wywołali radni KO.

- Czekamy na pierwszą wbitą łopatę. Wiemy, że inwestycja jest opóźniona przez różne perturbacje, ale ważne że lada dzień już się rozpocznie i teraz to jest dla nas najważniejsze - przyznają hurtownicy. - Wreszcie będziemy mogli poczuć się tu komfortowo, bo teraz standard naszej pracy daleko odbiega od godnych warunków. Na targowisku hurtowym przy ul. Łyskowskiego zostały we wtorek, 30 maja podpisane umowy z wykonawcami budowy drogi łączącej ulicę Karabinierów z Łyskowskiego w postaci ronda oraz budowy hali targowej wraz z miejscami parkingowymi i infrastrukturą wokół a także nadzór inwestorski nad tymi inwestycjami.

- Ta inwestycja to ponad 25 mln zł. Chciałbym podziękować wszystkim którzy są zaangażowani w jej przygotowanie i realizację: minister Annie Gembickiej, która od początku jest w tym projekcie jak i moim służbom, a przede wszystkim handlowcom - mówi Maciej Glamowski, prezydent. I zauważa: - Jest ona trudna logistycznie. Wymagała wielu uzgodnień, porozumień. Chcieliśmy zrobić wszystko, aby zachować ciągłość funkcjonowania giełdy, aby nie odbiła się na przychodach sprzedawców. Udało się. Dziękuję hurtownikom za cierpliwość, wyrozumiałość, wolę i chęć współpracy.

Prezydent Grudziądza także zaznacza, że inwestycje (przyp. red. oprócz budowy hali targowej, na sąsiedniej działce budowana jest nowa komenda straży pożarnej) te są przełomowe dla północnej części miasta. - Dzięki nim wizerunek zmieni się na lepsze. Ponadto pochłoną one w sumie ponad 65 mln zł, zatem widać jak potężne są to przedsięwzięcia - wyjaśnia Maciej Glamowski. Włodarz miasta także zdradził jakie nazwy będą nosiły nowo powstająca droga oraz kto będzie patronem ronda. Nazwy rekomendowała komisja kultury i nazewnictwa ulic rady miejskiej. Pierwsza z wymienionych ma nazywać się Wincentego Witosa, a patronem skrzyżowania o ruchu okrężnym na zostać Damazy Klimek.

Minister Anna Gembicka: Było wielu niedowiarków, którzy mówili że rozdajemy czeki bez pokrycia. A mamy dowód, że to realna inwestycja

Anna Gemicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi: - To radosny dzień dla Grudziądza, wszystkich hurtowników. Z tą inwestycją wiązało się wiele perturbacji. Pojawiłam się tutaj z wojewodą Józefem Ramlauem na skutek apelu hurtowników i radnych którzy walczyli o to, aby giełda mogła tutaj zostać. Potem rozpoczęły się rozmowy z prezydentem. Doszliśmy do ustaleń, że miasto będzie starało się uzyskać środki rządowe na budowę hali targowej. Udało się. Pieniądze zostały przyznane w ramach rządowego programu Polski Ład. Było wielu niedowiarków, którzy mówili że tych środków nie będzie, potem że to czek bez pokrycia. Podpisanie teraz umowy z wykonawcami potwierdza to, że jest to inwestycja realna.

Z kolei wicewojewoda Józef Ramlau podkreśla, że to kolejny zastrzyk dobrych, potrzebnych inwestycji dla Grudziądza: - Oby już na etapie realizacji wszystko przebiegło bez żadnych problemów.

Zgrzyt wywołali radni KO z Grudziądza

Wśród uczestników uroczystości podpisania umów z wykonawcami na giełdzie pojawili się też radni Koalicji Obywatelskiej: Paweł Napolski, Tomasz Smolarek i Krzysztof Misiewicz, którzy zabierając głos wywołali wymianę zdań z obecnymi przedstawicielami rządu. Radny Paweł Napolski przypomniał: - Cieszymy się, że w Grudziądzu powstanie hala targowa. Szkoda że radni PiS nie głosowali za zabezpieczeniem odpowiednich środków w budżecie miasta na realizację tej niezwykle ważnej inwestycji. Szkoda, że zostanie ona wybudowana z naszych podatków, a nie z bezzwrotnych dotacji unijnych w ramach KPO. We wrześniu 2022 roku wystosowaliśmy do minister Gembickiej i posła Ardanowskiego apel z prośbą, aby podjęli stosowne działania by do Polski trafiły długo wyczekiwane środki z KPO. Niestety do tej pory nic takiego się nie zadziało.

Radny Napolski także przytacza listę inwestycji jakie samorząd Grudziądz wpisał do realizacji w ramach KPO. Wymienia m.in.: 8 mln zł na cyfryzację grudziądzkich szkół

225 mln zł na ratowanie szpitala

47, 5 mln zł na likwidację kopciuchów Kontynuuje Tomasz Smolarek: 99 mln na podniesienie usług zdrowotnych w szpitalu

8 mln zł na rozwój energetyki odnawialnej

25 mln zł wsparcia dla grudziądzkich przedsiębiorców

Radny Tomasz Smolarek, szef klubu radnych KO: - Przypomnę ulotkę sygnowaną przez premiera RP Mateusza Morawieckiego o KPO. Zacytuję: "Pieniądze z KPO wzmocnią polską gospodarkę oraz przestawią ją na nowe tory. Fundusze zainwestujemy m.in. w rozwój środowiska, cyfryzacji, edukacji i zdrowie. Pozytywne skutki odczuje przeciętny obywatel". Życzymy sobie aby treść tej ulotki stała się faktem.

Wiceminister rolnictwa: - Jeśli PiS będzie rządził dalej, pojawią się kolejne szanse dla Grudziądza

Na oceny radnych KO zareagowali parlamentarzyści PiS. - My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości w sposób niewyobrażalny wcześniej dla Platformy Obywatelskiej uszczelniliśmy system podatkowy. Wcześniej pieniądze trafiały do mafii vatowskiej, nie było pieniędzy na takie inwestycje jak w giełdę, takich jak nowy budynek strażnicy, na nowy dworzec dla Grudziądza, inwestycje w elektrownię gazowo-parową - wymienia Anna Gembicka. I kontynuuje: - Panie radny (przyp. red. chodzi o Pawła Napolskiego) robił pan wszystko aby przekonać handlowców że ich miejsce pracy stanie pod znakiem zapytania. Robił pan wszystko, żeby przekonać ich, że tych pieniędzy nie będzie. Po co było to działanie? Zapewne po to aby przekonać że to miejsce zostanie zlikwidowane.

Wiceminister Gembicka także przekonywała, że jeśli PiS dalej będzie sprawowało władzę, to program Polski Ład będzie kontynuowany, a tym samym pojawią się szanse dla Grudziądza na kolejne środki.

Poseł Ardanowski z PiS: - Gdyby dalej rządziła Platforma Obywatelska, Grudziądz nic by nie dostał

"Piłeczkę" odbił też poseł Jan Krzysztof Ardanowskiz PiS-u: - Potrzeby Grudziądza są nam znane. Gdyby była realizowana strategia rozwoju, którą my przerwaliśmy Grudziądz nie dostałby nic. Koncepcja realizowana przez PO miała wzmocnić 9 miast w Polsce, Grudziądz tam się nie mieścił. Realizując zrównoważony rozwój Polski dajemy szanse takim miastom jak Grudziądz, które się wyludniają i terenom wiejskim. Oburzony wystąpieniem radnych KO był też Tomasz Kaliszewski, radny powiatu grudziądzkiego który od początku lobbował za powstaniem hal na giełdzie i był mocno zaangażowany w rozmowy na linii samorząd Grudziądza - rząd. - Kampanię polityczną robi się gdzie indziej. Nie tu! - uważa radny Kaliszewski.

Studząc emocje prezydent Glamowski przypomniał tylko, że nigdy nie było planów likwidacji giełdy a jedynie chodziło o inną lokalizację. Dodał też, że przez 19 lat gdy Polska jest w UE, Grudziądz otrzymał w sumie ponad 1 mld 1 mln zł na różne inwestycje. Przypomnijmy też, że głosami radnych KO i SOG-u podczas ostatniej sesji zostały przegłosowane zmiany w budżecie miasta wprowadzające właśnie brakujące ok. 3 mln zł do inwestycji na giełdzie. Całość ma powstać w ciągu 13 miesięcy.

