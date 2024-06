Harcerze z Kujaw i Pomorza szkolą się jak przetrwać nawałnicę pod namiotami. Wciąż pamiętają o tragicznym sierpniu 2017 roku

Po tragedii w Suszku...

- Owszem, wydarzenie na obozowisku harcerskim w Suszku długo jeszcze będzie podawane za przykład, że koniecznym jest mówić o bezpieczeństwie i to już w fazie jego pomysłu, organizacji, a potem równie ważne jest zapewnienie go w trakcie trwania każdego turnusu. Można przyjąć za pewne, że tragiczne skutki i trauma po okrutnej nawałnicy, która staranowała obóz, były podwaliną do powstania „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z 19 czerwca 2019 roku – kontynuuje Małgorzata Jarocka- Krzemkowska.

Stronami w protokole są: komendant główny PSP, komendant główny policji i dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz szereg organizacji harcerskich, jak Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa RP, stowarzyszenia skautów i in. Ten dokument to efekt współpracy tych podmiotów.

Bardzo ważna jest łączność ze strażakami

Organizator obozu harcerskiego pod namiotami zostaje więc zobligowany do zgłoszenia obozu na co najmniej 14 dni od rozpoczęcia wypoczynku do komendy powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, właściwej dla miejsca lokalizacji, podobnie do komendy policji.