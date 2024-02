HMŚ w Glasgow. Norbert Kobielski gotowy na rekord życiowy, Marika Popowicz-Drapała znowu zaskoczy?

To wielki finał tegorocznego sezo­nu halowego. Od piątku do nie­dzieli w Glasgow będą rywalizować o medale najlepsi lekkoatleci globu. Dodajmy je­szcze, że za dwa lata Halowe Mistrzostwa Świata odbędą się w Arenie Toruń.

Teraz naszą największą nadzieją na medal w Glasgow jest Norbert Kobielski. Skoczek wzwyż MKS Inowrocław systematycznie wspina się w światowej hierarchii. Już w ubiegłym roku zapewnił sobie miejsce w olimpijskim konkursie w Paryżu, poprawił rekord życiowy (2.33). Sezon halowy jest dla niego przystankiem w drodze na igrzyska, ale ambitny sportowiec wysoko stawia sobie poprzeczkę.

Jedynym zmartwieniem Ko­bielskiego jest kontuzja stopy. To nie jest groźny uraz, ale dokuczliwe dla skoczka i bolesne odbicie. Inowrocławianin nabawił się tego problemu podczas pierwszego konkursu w se­zonie w Czechach.

- Pracujemy z rehabilitantem, dostaję zastrzyki, ale tak to się cały czas za mną ciągnie. To uraz, który wymagałby odpoczynku, ale to dopiero po Glasgow. Liczę, że w konkursie będzie dobrze, jeśli uporam się z bólem, to chcę powalczyć o najwyższe miejsca - mówi Kobielski.