Iga Baumgart-Witan, podwójna medalistka z Tokio, powitana przez kibiców w rodzinnym Koronowie [zdjęcia]

Iga Baumgart-Witan w czwartkowy wieczór spotkała się ze swoimi kibicami w rodzinnym Koronowie. Impreza miała miejsce na boisku Szkoły Podstawowej nr 2, do której uczęszczała dwukrotna medalistka olimpijska. Byli starsi, młodzież i dzieci oraz władze miasta i powiatu.

- Jestem zszokowana, że tak dużo was przyszło - mówiła. - Nie spodziewałam się aż tylu kibiców. Bardzo wam dziękuję, bo czułam wasze wsparcie. Jak kontaktowałam się z rodziną, to cały czas podkreślali, że bardzo mi kibicujecie. To było super - uśmiechała się, a jej słowa przerywała burza braw. Tak było kilkukrotnie. Potem były fajerwerki na cześć mistrzyni oraz koronowskie lody, których smak pamięta z dzieciństwa.