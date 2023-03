Inny Anwil Włocławek w lidze, inny w pucharach? Frasunkiewicz: - Wszyscy wiemy, jak ważna jest PLK

Włocławianie w ubiegłym w wielkim stylu rozbili rozbili na wyjeździe turecki Gaziantep i zapewnili sobie awans do półfinału FIBA Europe Cup, a w niedzielę z ostatnią drużyną tabeli PLK z Torunia męczyli się do ostatnich minut. To zrodziło pytania po meczu o podejście drużyny do rozgrywek PLK i FIBA Europe Cup.

Takie dywagacje zdecydowanie przecina trener Przemysław Frasunkiewicz: - Nie ma czegoś takiego, że komuś się nie chce. Rozgrywki europejskie to inne zasady i dlatego nasz zespół wygląda nieco inaczej. Wszyscy są świadomi, jak ważna jest dla nas polska liga.

Natomiast szkoleniowiec przyznał, że trudne wyjazdy FIBA Europe Cup mogą mieć wpływ na zmęczenie i kondycję psychiczną zespołu. - Dlatego na początku derbów graliśmy nerwowo. Z biegiem meczu poprawiliśmy intensywność, szczególnie gracze obwodowi pokazali się z dobrej strony w defensywie. Po tak ciężkim meczu w Turcji popełniliśmy tylko 12 strat, dobrze dzieliliśmy się piłką, były problemy ze skutecznością, ale każdy zawodnik dał z siebie 100 procent - podkreślił szkoleniowiec.