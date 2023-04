Inowrocław. "Fajne babki, niezłe ciacha" - wielkanocny festyn w Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu. Zdjęcia

Podczas festynu w Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu była okazja obejrzeć oraz nabyć wielkanocne stroiki i pisanki. Nie brakowało smakołyków na świąteczne stoły, tych na słodko, czyli fajnych babek i niezłych ciach, a także tych konkretnych - szynek, pasztetów i innych wyrobów mięsnych, których nie powinno zabraknąć na wielkanocnym stole. Co najważniejsze, wszystkie te smakołyki powstały w pracowniach Akademii Szkolnictwa AS. Przygotowali je uczniowie pod okiem swych nauczycieli zawodu.

Przybyłych na festyn zaproszono do degustacji. Zajadano się szynkami i wspaniałym kujawskim żurem oraz barszczem ukraińskim.